Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» не оставил шансов «Саутгемптону»

16 Марта 2023 • 00:37 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Брентфорд
окончен

Отложенный матч седьмого тура АПЛ завершился без сенсаций. «Брентфорд» обыграл аутсайдеров из «Саутгемптона», хотя игра была равной, а «святые» в два раза чаще контролировали мяч, но вот почти все удары были мимо.

Брайан Мбеумо создал первый момент, но его попытку нейтрализовал голкипер, подставив ногу под мяч. На 32-й минуте после подачи углового Кристиан Норгор продлил полет мяча, а Айвен Тони замкнул дальнюю штангу. Че Адамс бил в упор по воротам - выручил голкипер «Брентфорда». Перед финальным свистком «пчелы» перехватили мяч в центре, Йоан Висса был выведен один на один - гол.

2:0, «Брентфорд» вышел на восьмое место, «святые» замыкают таблицу.

Протокол игры  
Саутгемптон0:2Брентфорд
  32'Тони Айвен (0:1)
  90'Висса Йоан (0:2)
Базуну ГэвинУокер-Питерс Кайл 59' (Бри Джеймс ( 59') Беднарек Ян  90'Белла-Кочап АрмельПерро РоменУорд-Праус ДжеймсДиалло Ибраима 58' (Уолкотт Тео ( 58') Эльюнусси Мохамед 58' (Лавия Ромео ( 58') Алькарас Карлос 66' (Онуачу Пол ( 66') Сулемана КамалдинАдамс Че
Запасные: Салису МохаммедАрмстронг АдамКабальеро ВиллиМара СекуАрмстронг Стюарт
Райя ДавидХикки Аарон  79'Пиннок ИтанМи БенГенри РикоЙенсен Матиас 79' (Дамсгор Миккель ( 79') Норгор КристианЯнельт Витали 45' (Ониика Фрэнк ( 45') Мбеумо Брайан 78' (Янссон Понтус ( 78') Тони Айвен  90'Шаде Кевин 65' (Висса Йоан ( 65')
Запасные: Баптист ШендонЙоргенсен Матиас ЗанкаДасилва ДжошКокс МэттьюГоддос Саман
15 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Брентфорд Брентфорд
0
2
2.75 3.20 2.80
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.73 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
01:43 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет купить топ-форварда за 100 млн евро слухи
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» установил личный рекорд в игре против «Брентфорда»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони: «Будем догонять «Арсенал»!
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» не оставил шансов «Саутгемптону»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Быстрый гол помог «Брайтону» одолеть «Кристал Пэлас»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ готовы переманить Кесси из «Барселоны»
15 Марта
23:48 · Англия. Премьер-лига
Матч АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» прервали из-за отсутствия света
23:44 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, мешает ли Лига Европа сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в АПЛ
23:28 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва приостановил переговоры с «Фулхэмом» на фоне интереса «Тоттенхэма»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер не ведёт переговоры с «Манчестер Сити», несмотря на слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пока не планирует платить 120 млн евро за Коло-Муани – клуб предпочитает другого форварда
21:32 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Товарищи по команде часто подставляют Алиссона»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Порро – о переходе в «Тоттенхэм»: «Первые недели прошли непросто»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Мендеш предлагал Фати клубам АПЛ
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Я забивал 9 голов за матч, забивал 4, но не забивал 5»
Все новости
Рекомендуем