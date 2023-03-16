«Брентфорд» не оставил шансов «Саутгемптону»

Отложенный матч седьмого тура АПЛ завершился без сенсаций. «Брентфорд» обыграл аутсайдеров из «Саутгемптона», хотя игра была равной, а «святые» в два раза чаще контролировали мяч, но вот почти все удары были мимо.
Брайан Мбеумо создал первый момент, но его попытку нейтрализовал голкипер, подставив ногу под мяч. На 32-й минуте после подачи углового Кристиан Норгор продлил полет мяча, а Айвен Тони замкнул дальнюю штангу. Че Адамс бил в упор по воротам - выручил голкипер «Брентфорда». Перед финальным свистком «пчелы» перехватили мяч в центре, Йоан Висса был выведен один на один - гол.
2:0, «Брентфорд» вышел на восьмое место, «святые» замыкают таблицу.
Протокол игры
|32'Тони Айвен (0:1)
|90'Висса Йоан (0:2)
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл59' (Бри Джеймс (59') •Беднарек Ян• 90'Белла-Кочап Армель•Перро Ромен•Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима58' (Уолкотт Тео (58') •Эльюнусси Мохамед58' (Лавия Ромео (58') •Алькарас Карлос66' (Онуачу Пол (66') •Сулемана Камалдин•Адамс Че
Райя Давид•Хикки Аарон• 79'Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико•Йенсен Матиас79' (Дамсгор Миккель (79') •Норгор Кристиан•Янельт Витали45' (Ониика Фрэнк (45') •Мбеумо Брайан78' (Янссон Понтус (78') •Тони Айвен• 90'Шаде Кевин65' (Висса Йоан (65')
15 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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