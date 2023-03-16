«Брентфорд» не оставил шансов «Саутгемптону»

Отложенный матч седьмого тура АПЛ завершился без сенсаций. «Брентфорд» обыграл аутсайдеров из «Саутгемптона», хотя игра была равной, а «святые» в два раза чаще контролировали мяч, но вот почти все удары были мимо.

Брайан Мбеумо создал первый момент, но его попытку нейтрализовал голкипер, подставив ногу под мяч. На 32-й минуте после подачи углового Кристиан Норгор продлил полет мяча, а Айвен Тони замкнул дальнюю штангу. Че Адамс бил в упор по воротам - выручил голкипер «Брентфорда». Перед финальным свистком «пчелы» перехватили мяч в центре, Йоан Висса был выведен один на один - гол.

2:0, «Брентфорд» вышел на восьмое место, «святые» замыкают таблицу.