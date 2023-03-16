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Быстрый гол помог «Брайтону» одолеть «Кристал Пэлас»

16 Марта 2023 • 00:30 Комментировать
Брайтон
1:0
Кристал Пэлас
окончен

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели отложенный матч восьмого тура Премьер-лиги, и лондонцы не смогли оборвать затяжную серию без побед, хотя не выглядели явно слабее противника. В дебюте у гостей был удар пяткой рядом с каркасом, а также выход Майкла Олисе один на один с голкипером, который ногой парировал удар. В ответ Соломон Марч получил передачу от центральной линии, был расторопнее опекуна и поразил дальний нижний угол. Первис Эступиньян мог удваивать счет, но уже другой страж ворот удачно сыграл ногой у ленточки. Перед финальным свистком оборона «Брайтона» подарила шанс противнику, а Жан-Филипп Матета немного не попал.

«Брайтон» победил и настиг «Ливерпуль» на шестом месте. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Брайтон1:0Кристал Пэлас
(1:0) Марч Соломон15'  
Стил ДжейсонВельтман ЙоелКолуилл ЛевиДанк ЛьюисЭступиньян ПервисГросс ПаскальКайседо Мойсес  60'Марч Соломон 90' (Уэбстер Адам ( 90') Макаллистер Алексис 88' (Сармиенто Джереми ( 88') Митома Каору 79' (Фергюсон Эван ( 79') Уэлбек Данни 79' (Энсисо Хулио ( 79')
Запасные: Санчес РобертFacundo BuonanotteГилмор БиллиУндав ДенизВан Хеке Ян-Поль
Витворт ДжосефКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикСамби Локонга Альберт-МбойоДукуре Шейк  27' 46' (Эзе Эберечи ( 46') Шлупп Джеффри 79' (Матета Жан-Филипп ( 79') Олисе Майкл 70' (Айю Джордан ( 70'  90') Эдуар Одсонн 79' (Ахамада Науиру ( 79') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллМиливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсУорд ДжоэлРичардс КрисOwen Goodman
15 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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