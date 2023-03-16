Быстрый гол помог «Брайтону» одолеть «Кристал Пэлас»

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели отложенный матч восьмого тура Премьер-лиги, и лондонцы не смогли оборвать затяжную серию без побед, хотя не выглядели явно слабее противника. В дебюте у гостей был удар пяткой рядом с каркасом, а также выход Майкла Олисе один на один с голкипером, который ногой парировал удар. В ответ Соломон Марч получил передачу от центральной линии, был расторопнее опекуна и поразил дальний нижний угол. Первис Эступиньян мог удваивать счет, но уже другой страж ворот удачно сыграл ногой у ленточки. Перед финальным свистком оборона «Брайтона» подарила шанс противнику, а Жан-Филипп Матета немного не попал.
«Брайтон» победил и настиг «Ливерпуль» на шестом месте. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Марч Соломон15'
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Колуилл Леви•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес• 60'Марч Соломон90' (Уэбстер Адам (90') •Макаллистер Алексис88' (Сармиенто Джереми (88') •Митома Каору79' (Фергюсон Эван (79') •Уэлбек Данни79' (Энсисо Хулио (79')
Витворт Джосеф•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Дукуре Шейк 27'46' (Эзе Эберечи (46') •Шлупп Джеффри79' (Матета Жан-Филипп (79') •Олисе Майкл70' (Айю Джордан (70') • 90'Эдуар Одсонн79' (Ахамада Науиру (79') •Заха Уилфрид
15 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Бан пользователя