Быстрый гол помог «Брайтону» одолеть «Кристал Пэлас»

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели отложенный матч восьмого тура Премьер-лиги, и лондонцы не смогли оборвать затяжную серию без побед, хотя не выглядели явно слабее противника. В дебюте у гостей был удар пяткой рядом с каркасом, а также выход Майкла Олисе один на один с голкипером, который ногой парировал удар. В ответ Соломон Марч получил передачу от центральной линии, был расторопнее опекуна и поразил дальний нижний угол. Первис Эступиньян мог удваивать счет, но уже другой страж ворот удачно сыграл ногой у ленточки. Перед финальным свистком оборона «Брайтона» подарила шанс противнику, а Жан-Филипп Матета немного не попал.

«Брайтон» победил и настиг «Ливерпуль» на шестом месте. Соперник - 12-й.