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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» прервали из-за отсутствия света

15 Марта 2023 • 23:48 Комментировать
Брайтон
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» встречается с «Кристал Пэлас», и во второй половине поединка арбитру пришлось прервать игру при счете 1:0 в пользу «чаек».

Дело в том, что на стадионе... пропал свет. Погасло освещение, выключилось и табло - единственными источниками света стали фонарики телефонов зрителей, но для футбола это, конечно же, недостаточно. Эта ситуация продлилась примерно две минуты, после чего электроснабжение было восстановлено.

Следить за событиями игры между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брайтон
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