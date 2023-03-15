Артета рассказал, мешает ли Лига Европа сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о важности Лиги Европы для команды.

Лондонский коллектив возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на пять очков после 27 туров. Параллельно команда продолжает участвовать в Лиге Европы. В ответном матче 1/8 финала «канониры» сыграют с лиссабонским «Спортингом». Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

«Мешает ли нам участие в Лиге Европы? Нет. У нас не было таких замечательных европейских вечеров уже три года. В матче против «Спортинга» будет великолепная атмосфера, и мы давно скучали по этому ощущению», – сказал на пресс-конференции Артета.