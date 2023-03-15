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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал, мешает ли Лига Европа сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в АПЛ

15 Марта 2023 • 23:44 Комментировать
Арсенал
...
Спортинг Л
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Через 22 ч. 0 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о важности Лиги Европы для команды.

Лондонский коллектив возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на пять очков после 27 туров. Параллельно команда продолжает участвовать в Лиге Европы. В ответном матче 1/8 финала «канониры» сыграют с лиссабонским «Спортингом». Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

«Мешает ли нам участие в Лиге Европы? Нет. У нас не было таких замечательных европейских вечеров уже три года. В матче против «Спортинга» будет великолепная атмосфера, и мы давно скучали по этому ощущению», – сказал на пресс-конференции Артета.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ СПОРТИНГ Л
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