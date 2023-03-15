​Холанн: «Я забивал 9 голов за матч, забивал 4, но не забивал 5»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн считает, что во вторник он впервые забил ровно пять голов в одном матче.

- Забивали ли вы когда-нибудь 5 голов в одном матче? – вопрос журналиста Холанну.

- Да… Хотя нет, не думаю. Я забивал 9 голов, забивал 4 гола, но не забивал 5, - ответил норвежский бомбардир.

Напомним, что «Манчестер Сити» разнёс «РБ Лейпциг» со счётом 7:0. Эрлинг Холанн оформил пента-трик, а ещё по голу забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне. Теперь команда Хосепа Гвардиолы ждёт своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоится уже на днях, и она будет полностью слепой.