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​Конте решил уйти из «Тоттенхэма» по нескольким причинам слухи

15 Марта 2023 • 18:49 Комментировать

Вокруг Антонио Конте продолжают витать слухи. Как сообщает TodoFichajes, итальянский специалист принял решение об уходе из «Тоттенхэма» в конце нынешнего сезона по истечению контракта.

Конте покинет лондонский клуб по двум причинам – отсутствие гарантий по трансферам и напряжённые отношения с командой в раздевалке.

«Тоттенхэм» уже начал работать над поиском нового тренера для команды. Фаворитом считается Маурисио Почеттино, который уже возглавлял «шпор» в 2014-2019 годах. Впрочем, в прессе всплывают фамилии и других кандидатов.

​«Тоттенхэм» выбрал тренера на замену Конте и надеется на его помощь с Кейном

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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