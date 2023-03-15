Вокруг Антонио Конте продолжают витать слухи. Как сообщает TodoFichajes, итальянский специалист принял решение об уходе из «Тоттенхэма» в конце нынешнего сезона по истечению контракта.

Конте покинет лондонский клуб по двум причинам – отсутствие гарантий по трансферам и напряжённые отношения с командой в раздевалке.

«Тоттенхэм» уже начал работать над поиском нового тренера для команды. Фаворитом считается Маурисио Почеттино, который уже возглавлял «шпор» в 2014-2019 годах. Впрочем, в прессе всплывают фамилии и других кандидатов.

​«Тоттенхэм» выбрал тренера на замену Конте и надеется на его помощь с Кейном