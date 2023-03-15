​Фергюсон порадовал фанатов «Манчестер Юнайтед» ответом на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ

Очевидно, что за титул чемпиона Англии в ближайшие месяцы будут бороться «Арсенал» и «Манчестер Сити». Сейчас лондонцы лидируют, опережая манкунианцев на пять очков. Впрочем, впереди ещё долгая турнирная дистанция.

Легенда «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон, порадовал фанатов клуба ответом на вопрос о чемпионской гонке.

- «Манчестер Сити» или «Арсенал», сэр Алекс? – вопрос шотландцу.

- Мне не интересно, - сказал Фергюсон с улыбкой на видео, которое показал ITV Racing.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013. Это был последний сезон Алекса Фергюсона у руля команды.