​Фергюсон порадовал фанатов «Манчестер Юнайтед» ответом на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ

Очевидно, что за титул чемпиона Англии в ближайшие месяцы будут бороться «Арсенал» и «Манчестер Сити». Сейчас лондонцы лидируют, опережая манкунианцев на пять очков. Впрочем, впереди ещё долгая турнирная дистанция.
Легенда «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон, порадовал фанатов клуба ответом на вопрос о чемпионской гонке.
- «Манчестер Сити» или «Арсенал», сэр Алекс? – вопрос шотландцу.
- Мне не интересно, - сказал Фергюсон с улыбкой на видео, которое показал ITV Racing.
«Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013. Это был последний сезон Алекса Фергюсона у руля команды.
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