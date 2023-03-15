​Салаха ограбил его же сотрудник

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что в Египте был ограблен дом Мохамеда Салаха. Полиция достаточно быстро нашла преступников. Одним из них оказался мужчина, который работал охранником жилого комплекса Салаха. Зная, что вилла свободна, человек вместе со своим приятелем проник в здание через задние двери. Мужчина признался в содеянном после ареста.

Украденные вещи были изъяты. Среди них была спортивная обувь, медаль, предметы из хрусталя и даже несколько телевизоров.

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Реала», в котором постарается совершить чудо после домашнего поражения 2:5. Не пропустите текстовую трансляцию матча.