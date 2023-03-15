Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Салаха ограбил его же сотрудник

15 Марта 2023 • 18:26 Комментировать (4)

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что в Египте был ограблен дом Мохамеда Салаха. Полиция достаточно быстро нашла преступников. Одним из них оказался мужчина, который работал охранником жилого комплекса Салаха. Зная, что вилла свободна, человек вместе со своим приятелем проник в здание через задние двери. Мужчина признался в содеянном после ареста.

Украденные вещи были изъяты. Среди них была спортивная обувь, медаль, предметы из хрусталя и даже несколько телевизоров.  

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Реала», в котором постарается совершить чудо после домашнего поражения 2:5. Не пропустите текстовую трансляцию матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
15 Марта 2023 в 18:43
ай никакой ента не ахраннег.. это наченающей цЫган не ращитал сваих силов и вляпалси.. видаць у бабушки-папуши стажеровку прахадил.. кхе-кхе.. )))
TEREX
15 Марта 2023 в 19:07
ай..бро..ни иначи табор тама на туманам альбиёни качуит..)) видать сафсем голадна им..))
Alex1972
15 Марта 2023 в 18:41
А я то думал там золотишко.. Хе-хе.
Zenituwka
15 Марта 2023 в 18:30
Неужели звезда типо Салаха не в состоянии платить достойную зарплату человеку, который охраняет его имущество на родине? Ну как так то? Вот в жизни не поверю что хорошо оплачиваемый сотрудник решится на такое.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.80
Видео
15.03.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.73 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Конте решил уйти из «Тоттенхэма» по нескольким причинам слухи
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон порадовал фанатов «Манчестер Юнайтед» ответом на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Салаха ограбил его же сотрудник 4
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Альварес подпишет контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие часы
16:44 · Англия. Премьер-лига
Хави вышел на контакт с Гюндоганом, чтобы убедить игрока перейти в «Барселону»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Меньян может оказаться в топ-клубе АПЛ 1
16:23 · Англия. Премьер-лига
Дешам планирует вызвать в сборную Франции Уэсли Фофана
16:14 · Англия. Премьер-лига
Тирни может перебраться в чемпионат Франции
16:00 · Англия. Премьер-лига
​Маунт и «Челси» не договорились
16:00 · Англия. Премьер-лига
Пабон: «Салах говорил мне, что мечтает играть за «Реал» Мадрид»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему останется неудачником – всё из-за звезды Голливуда
15:43 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» может выкупить Мишю у «ПСЖ» за 2,5 миллионов евро
15:07 · Англия. Премьер-лига
Йошко Гвардиол не сделал ни одного отбора и перехвата в матче с «Манчестер Сити»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» сделали запрос в «Боруссию» Мёнхенгладбах по поводу молодого хавбека
Все новости
Рекомендуем