​Альварес подпишет контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие часы

Нападающий Хулиан Альварес в ближайшие часы подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новое трудовое соглашение Хулиана Альвареса будет рассчитано до конца сезона 2027/2028. Заработная плата аргентинца вырастет.

За «Манчестер Сити» Хулиан Альварес играет с лета прошлого года. С тех пор 23-летний нападающий провёл 33 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативных паса.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 18 марта – против «Бёрнли» в четвертьфинале Кубка Англии.