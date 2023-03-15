Ключевая задача «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке будет заключаться в покупке центрального нападающего. Целью «красных дьяволов» стал форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани. Об этом на своих страницах рассказывает немецкое издание Bild.

«Манчестер Юнайтед» готовит на подписание Рандаля Коло-Муани 120 миллионов евро. Такое предложение может устроить «Айнтрахт».

Рандаль Коло-Муани оказался в «Айнтрахте» летом прошлого года после трансфера из «Нанта». С тех пор нападающий провёл за «орлов» 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

​Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна