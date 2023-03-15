​Маунт и «Челси» не договорились

«Челси» не смог договориться о новом контракте с полузащитником Мэйсоном Маунтом. При этом никаких проблем в отношениях между футболистом и клубом нет. Об этом на своих страницах пишет The Telegraph.

Если «Челси» так и не сможет сможет достичь соглашения с Маунтом, то клубу придётся расстаться с игроком бесплатно летом 2024 года. Второй вариант – продать игрока ближайшим летом.

Отмечается, что за ситуацией Мэйсона Маунта пристально следят другие английские гранды – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Мэйсона Маунта в 75 миллионов евро.