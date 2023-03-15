Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глен Джонсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала»

15 Марта 2023 • 15:53 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон не верит, что его бывшая команда сможет совершить камбэк против мадридского «Реала» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, для выхода в следующую стадию мерсисайдцам необходимо отыграть после поражения в домашнем матче со счётом 2:5.

«Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала». Это очень сложная задача. Тем не менее, в 2019 году я тоже не верил, что «Ливерпуль» выбьет из Лиги чемпионов «Барселону» после поражения 0:3 в первом матче», – заявил Джонсон в беседе с ESPN.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Глен Джонсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.80
Видео
15.03.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.73 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
16:44 · Англия. Премьер-лига
Хави вышел на контакт с Гюндоганом, чтобы убедить игрока перейти в «Барселону»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Меньян может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:23 · Англия. Премьер-лига
Дешам планирует вызвать в сборную Франции Уэсли Фофана
16:14 · Англия. Премьер-лига
Тирни может перебраться в чемпионат Франции
16:00 · Англия. Премьер-лига
​Маунт и «Челси» не договорились
16:00 · Англия. Премьер-лига
Пабон: «Салах говорил мне, что мечтает играть за «Реал» Мадрид»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему останется неудачником – всё из-за звезды Голливуда
15:43 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» может выкупить Мишю у «ПСЖ» за 2,5 миллионов евро
15:07 · Англия. Премьер-лига
Йошко Гвардиол не сделал ни одного отбора и перехвата в матче с «Манчестер Сити»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» сделали запрос в «Боруссию» Мёнхенгладбах по поводу молодого хавбека
14:54 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган пока смотрится самым реалистичным летним трансфером «Барселоны»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» знает, как подписать звезду «Барселоны» слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
Малуда: «Милнер был одним из моих самых тяжёлых оппонентов в АПЛ»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Холанн мог забить 6 или 7 голов в ворота «РБ Лейпцига», если бы Гвардиола его не заменил»
Все новости
Рекомендуем