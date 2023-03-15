Глен Джонсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала»

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон не верит, что его бывшая команда сможет совершить камбэк против мадридского «Реала» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, для выхода в следующую стадию мерсисайдцам необходимо отыграть после поражения в домашнем матче со счётом 2:5.

«Не думаю, что «Ливерпуль» совершит камбэк против «Реала». Это очень сложная задача. Тем не менее, в 2019 году я тоже не верил, что «Ливерпуль» выбьет из Лиги чемпионов «Барселону» после поражения 0:3 в первом матче», – заявил Джонсон в беседе с ESPN.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу».