​Гвардиола объяснил, почему останется неудачником – всё из-за звезды Голливуда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём кумире – об актрисе Джулии Робертс.

«Джулия Робертс приезжала в Манчестер. Не тогда, когда «Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона выигрывал титул за титулом, а тогда, когда мы были лучше «Юнайтед» четыре или пять лет подряд. Но она пошла на матч «Манчестер Юнайтед», а не на наш матч. Так что даже если я выиграю Лигу чемпионов трижды подряд, я все равно останусь неудачником. Победа в Лиге чемпионов не затмит разочарование, связанное с моим кумиром», - сказал Гвардиола журналистам, явно шутя.

«Манчестер Сити» накануне пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив «РБ Лейпциг» со счётом 7:0.