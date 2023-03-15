Судя по всему, летом «Челси» настроен продолжать тратить огромные деньги на трансфером рынке. Лондонский клуб в последние дни и недели активно связывают с полузащитником Френки де Йонгом из «Барселоны».

Как сообщает TodoFichajes, владелец «Челси» Тодд Бёли не просто определил Френки де Йонга как приоритетного кандидата под усиление, а ещё и придумал план, как заполучить нидерландца. Бёли уверен, что «Барселона» согласится принять предложение по де Йонгу, если оно будет достаточно крупным. Владелец «Челси» надеется воспользоваться финансовыми проблемами «сине-гранатовых».

Теперь «Челси» нужно подумать, как склонить к трансферу самого Френки де Йонга. В прошлом году он остался в «Барселоне», хотя клуб давил на него, желая продать.