Стало известно, за что «Челси» может досрочно выгнать Поттера

Стало известно, от чего зависит будущее главного тренера лондонского «Челси» Грэма Поттера. Согласно данным Todofichajes, специалисту укажут на дверь, если «пенсионеры» не смогут дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

В случае отставки Поттера лондонский клуб проведет переговоры с двумя специалистами, которые сейчас находятся без работы. Речь идет о французе Зинедине Зидане и аргентинце Маурисио Почеттино.

«Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в 1/8 финала дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Поттер занял пост главного тренера «пенсионеров» в сентябре 2022 года. Его контракт рассчитан на пять лет.