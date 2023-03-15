«Ливерпуль» и «Челси» хотят купить чемпиона мира

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Алексис Макаллистер, выступающий на клубном уровне за «Брайтон», пользуется спросом среди других английских команд.

Согласно информации 90min, в подписании аргентинского полузащитника заинтересованы лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Клубы обратили внимание на Алексиса после удачной игры футболиста на мундиале-2022 в Катаре.

Трансфер 24-летнего полузащитника оценивается в 42 миллиона евро. Его действующее соглашение с «чайками» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Алексис провел 21 матч в АПЛ, забил семь голов и отдал один ассист.