Егоров назвал единственную причину, почему Холанн не получит «Золотой мяч»

Журналист Дмитрий Егоров высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига». Английский клуб победил со счетом 7:0, в активе скандинавского форварда пять голов.

«Холанн. Повторю, единственная причина, почему Холланн не получит «Золотой мяч» - это сборная Норвегии. Парень проводит великий сезон. Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире», - оставил сообщение Егоров в своем телеграм-канале.

Холанн с десятью голами возглавляет бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге Эрлинг тоже идет на первом месте в споре голеадоров, забив 28 мячей в 26 играх.