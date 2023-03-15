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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Егоров назвал единственную причину, почему Холанн не получит «Золотой мяч»

15 Марта 2023 • 11:22 Комментировать (2)

Журналист Дмитрий Егоров высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига». Английский клуб победил со счетом 7:0, в активе скандинавского форварда пять голов.

«Холанн. Повторю, единственная причина, почему Холланн не получит «Золотой мяч» - это сборная Норвегии. Парень проводит великий сезон. Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире», - оставил сообщение Егоров в своем телеграм-канале.

Холанн с десятью голами возглавляет бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге Эрлинг тоже идет на первом месте в споре голеадоров, забив 28 мячей в 26 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Дмитрий Егоров
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
15 Марта 2023 в 12:27
единственная причина, это если Месси до 60-ти будет играть)
Leonardis
15 Марта 2023 в 12:18
А что, дают за игру в сборной?
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