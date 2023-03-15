В «Интере» вынесли вердикт по Лукаку

Миланский «Интер» не будет выкупать у лондонского «Челси» нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщил генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

«Аренда истекает в конце нынешнего сезона, поэтому Ромелу вернется в «Челси» 30 июня. В этом сезоне Лукаку был не в лучшей форме и не смог должным образом проявить себя», - передает слова руководителя Sky Sports.

«Нерадзурри» арендовали бельгийского нападающего летом прошлого года. В нынешней кампании Лукаку принял участие в 18 поединках за миланский клуб, записав на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Его трансферный ценник – 55 миллионов евро.