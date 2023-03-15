Лэмпард и Джеррард претендуют на работу в одной команде

Легендарные английские футболисты, а ныне тренеры Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард претендуют на пост главного тренера молодежной сборной Англии. Кто-то из них может возглавить команду в случае увольнения нынешнего рулевого Ли Карсли, об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что последним местом работы Джеррарда была бирмингемская «Астон Вилла», а Лэмпарда – «Эвертон».

В долгосрочной перспективе FA рассматривает Лэмпарда и Джеррарда как потенциальную замену Гарету Саутгейту во взрослой сборной Англии. Срок действующего контракта Саутгейта с «тремя львами» рассчитан до окончания чемпионата Европы – 2024.