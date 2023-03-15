«Арсенал» принял решение по будущему Джаки

Швейцарский хавбек Гранит Джака может пролонгировать сотрудничество с лондонским «Арсеналом». Согласно информации The Sun, руководство «канониров» готово предложить игроку новый контракт до середины 2025 года. Действующий трудовой договор полузащитника истекает в следующем году.

Гранит защищает цвета лондонского коллектива с 2016 года. В нынешнем сезоне Джака принял участие в 36 поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 27 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 66 баллов и лидирует в турнирной таблице.