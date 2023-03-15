«Барселона» отказалась от полузащитника сборной Португалии

Каталонская «Барселона» не станет подписывать полузащитника сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

Как сообщает источник, причиной отказа от трансфера стало то, что хавбек не подходит под тактическую схему главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

26-летний опорник выступает за «волков» с лета 2017 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Рубен провел 26 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и получил девять желтых карточек.