Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах близок к уходу из «Ливерпуля» в европейский суперклуб

15 Марта 2023 • 09:35 Комментировать

Французский «ПСЖ» близок к подписанию нового звездного нападающего. Согласно информации журналистов портала Goal.com, ряды парижского гранда может пополнить форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.

Руководство мерсисайдского клуба запланировало перестройку грядущим летом, поэтому будет готово рассмотреть варианты продажи 30-летнего африканца. Контракт Салаха с «красными» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Мохамед принял участие в 26 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

«Ливерпуль» оценил Салаха - на форварда претендует «ПСЖ»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.80
Видео
15.03.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.73 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
10:50 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Очень счастлив за Холанна»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если бы Холанн забил 6 голов, в будущем ему бы стало скучно»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Артета не хочет отпускать Тирни
10:02 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард и Джеррард претендуют на работу в одной команде
10:01 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Если бы Эмери дали больше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству каждый год»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по будущему Джаки
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от полузащитника сборной Португалии
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» ведут борьбу за аргентинский талант
08:06 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал цель «Ливерпуля» в матче с «Реалом»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил новый рекорд «Манчестер Сити» по количеству голов за сезон
14 Марта
18:41 · Англия. Премьер-лига
Гарначо – о травме: «Трудно выразить всё, что я чувствую»
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Малуда: «Маунт должен остаться в «Челси»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Байчетич и Хендерсон сегодня не тренировались с «Ливерпулем»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Маунт и Джеймс возобновили тренировки с «Челси»
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не заинтересован в трансфере Неймара
Все новости
Рекомендуем