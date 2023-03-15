Салах близок к уходу из «Ливерпуля» в европейский суперклуб

Французский «ПСЖ» близок к подписанию нового звездного нападающего. Согласно информации журналистов портала Goal.com, ряды парижского гранда может пополнить форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.

Руководство мерсисайдского клуба запланировало перестройку грядущим летом, поэтому будет готово рассмотреть варианты продажи 30-летнего африканца. Контракт Салаха с «красными» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Мохамед принял участие в 26 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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