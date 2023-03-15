«Ливерпуль» и «Ньюкасл» ведут борьбу за аргентинский талант

Английские клубы «Ливерпуль» и «Ньюкасл» ведут борьбу за приобретение очередного таланта из Аргентины - полузащитника Алана Варелу. Воспитанник «Бока Хуниорс» дебютировал за взрослый клуб в 2020 году и с тех пор зарекомендовал себя как весьма перспективный игрок, выступавший также в юношеской сборной Аргентины.

О том, что теперь Варела может оказаться в Англии, сообщает Football Insider. Правда, финансовые условия возможной сделки не уточняются. Обе команды в текущем сезоне ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, причем шансы «Ньюкасла» на это несколько выше, чем у «Ливерпуля».