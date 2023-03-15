«Бавария» хочет бесплатно подписать суперфорварда из АПЛ

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать топ-нападающего в следующем году. Согласно данным Sky Sports, приоритетной целью немецкого чемпиона является центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Контракт 29-летнего футболиста с английским клубом истекает летом 2024 года. Лондонцы хотели бы продлить контракт с Кейном, но пока между сторонами нет договоренности. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы планируют договориться с Гарри в январе следующего года, чтобы подписать его в статусе свободного агента.

Кейн выступает за «шпор» с 2011 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 90 миллионов евро.