Клопп назвал цель «Ливерпуля» в матче с «Реалом»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем поединке против мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «красные» проиграли на «Энфилде» со счетом 2:5.

«Мы должны бороться, даже есть у нас всего 1% на успех. Мы приехали в Мадрид исключительно за победой. «Ливерпулю» нечего терять. Что касается нашего соперника, то он никогда не теряет уверенности. Это значимое качество для команды. У «Реала» такая ментальность. Это фантастическая команда», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 15 марта, начало – 23:00 мск.