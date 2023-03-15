Холанн установил новый рекорд «Манчестер Сити» по количеству голов за сезон

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома «РБ Лейпциг», и английский клуб просто уничтожает в этой игре немцев, забив на данный момент уже шесть мячей. Эрлинг Холанн записал на свой счет пять из них, доведя общее количество своих голов за «Манчестер Сити» в текущем сезоне до тридцати девяти.

Таким образом, он установил новый рекорд для «Манчестер Сити» по количеству мячей за сезон. Прежний рекорд в 38 голов принадлежал Томми Джонсону и был установлен в сезоне 1928/1929.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.