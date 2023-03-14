​Малуда: «Маунт должен остаться в «Челси»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда высказался о будущем Мэйсона Маунта. Действующий контракт 24-летнего игрока с «пенсионерами» рассчитан до средины 2024 года.

«Маунт должен остаться в «Челси». Он проводил много матчей за клуб и сборную, и это нормально, что у игрока возникают физические трудности . Он выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и другие трофеи. Таких футболистов нужно сохранять», - сказал Малуда, чьи слова приводит Daznbet.

В сезоне 2022/2023 Мэйсон Маунт провёл за «Челси» 32 матча. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.