В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» вышел из гонки за Гарри Кейном, переключившись на Виктора Осимхена из «Наполи» и Душана Влаховича из «Ювентуса». Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» отказались от борьбы за Кейна из-за нежелания вступать в «кошмарные» переговоры с Даниэлем Леви. Председатель «Тоттенхэма» известен тем, что он неохотно отпускает игроков команды, с ним трудно вести переговоры.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» до сих пор помнят тяжелейший переговоры с Даниэлем Леви по трансферу Димитара Бербатова.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.