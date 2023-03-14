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​Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна слухи

14 Марта 2023 • 15:05 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» вышел из гонки за Гарри Кейном, переключившись на Виктора Осимхена из «Наполи» и Душана Влаховича из «Ювентуса». Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» отказались от борьбы за Кейна из-за нежелания вступать в «кошмарные» переговоры с Даниэлем Леви. Председатель «Тоттенхэма» известен тем, что он неохотно отпускает игроков команды, с ним трудно вести переговоры.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» до сих пор помнят тяжелейший переговоры с Даниэлем Леви по трансферу Димитара Бербатова.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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