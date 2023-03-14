Всё идёт к тому, что по завершению сезона 2022/2023 Антонио Конте покинет тренерское кресло в «Тоттенхэме». Лондонский клуб уже выбрал нового тренера для команды – директор Фабио Паратичи делает ставку на Луиса Энрике. 52-летний испанский специалист открыт к переговорам со «шпорами», о чём рассказывает The Times.

Фабио Паратичи надеется, что Луис Энрике поможет убедить Гарри Кейна продлить контракт с «Тоттенхэмом». Действующее трудовое соглашение форварда истекает посреди 2024 года.

Луис Энрике находится без работы после ухода из сборной Испании по завершению чемпионата мира – 2022.