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​Ковачич предложил себя топ-клубу Серии А

14 Марта 2023 • 14:32 Комментировать

Полузащитник Матео Ковачич намерен покинуть «Челси» по завершению нынешнего сезона. Как сообщает Pianeta Milan, на прошлой неделе 28-летний хорватский футболист встречался с представителями «Милана» в Лондоне, куда итальянский клуб приезжал на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Ковачич на встрече предлагал «россонери» свои услуги.

Действующий контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают хорвата в 40 миллионов евро.

За «Челси» Матео Ковачич выступает с лета 2018 года после трансфера из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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