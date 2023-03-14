​Ковачич предложил себя топ-клубу Серии А

Полузащитник Матео Ковачич намерен покинуть «Челси» по завершению нынешнего сезона. Как сообщает Pianeta Milan, на прошлой неделе 28-летний хорватский футболист встречался с представителями «Милана» в Лондоне, куда итальянский клуб приезжал на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Ковачич на встрече предлагал «россонери» свои услуги.

Действующий контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают хорвата в 40 миллионов евро.

За «Челси» Матео Ковачич выступает с лета 2018 года после трансфера из мадридского «Реала».