​Тен Хаг принял решение по будущему Линделофа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение по будущему защитника Виктора Линделофа. Как сообщает портал Goal со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский специалист хочет, чтобы швед остался в команде. Ранее слухи связывали 28-летнего Линделофа с «Интером» и «Атлетико».

Виктор Линделоф играет за «Манчестер Юнайтед» с сезона 2017/2018. С тех пор швед провёл за «красных дьяволов» 216 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что Виктор Линделоф оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро.