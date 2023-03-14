​Эмери не отказался от Гендузи

Полузащитник Маттео Гендузи может вернуться в Премьер-лигу Англии летом. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 23-летнему французу из «Марселя» сохраняет главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он хотел заполучить Гендузи зимой, но осуществить сделку не удалось. Планы перенеслись на летнее трансферное окно.

Стоит сказать, что Унаи Эмери знает Маттео Гендузи по совместной работе в лондонском «Арсенале». Сам футболист, судя по всему, не против вернуться в Англию.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маттео Гендузи в 25 миллионов евро.