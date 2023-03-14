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Митома получит значительную прибавку к зарплате

14 Марта 2023 • 13:58 Комментировать (1)
Брайтон
...
Кристал Пэлас
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15.03 22:30

Вингер «Брайтона» Каору Митома в скором времени может подписать со своим клубом новый контракт. По информации от журналиста Грэма Бэйли, руководство «чаек» хочет вознаградить 25-летнего японца за его выступления в нынешнем сезоне.

В данный момент Митома зарабатывает в «Брайтоне» всего 588 тысяч евро в неделю и занимает двадцатое место в зарплатной ведомости клуба. Руководство осознаёт, что это несправедливо, поэтому хочет дать футболисту новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

На счету Митомы 6 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше АПЛ. Контракт японца с «Брайтоном» истекает летом 2025 года, в его услугах заинтересованы многие топ-клубы из туманного альбиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Каору Митома
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Комментарии (1)
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Alex_Kuznetzov1995
14 Марта 2023 в 14:06
588 тысяч?
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