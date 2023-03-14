Митома получит значительную прибавку к зарплате

Вингер «Брайтона» Каору Митома в скором времени может подписать со своим клубом новый контракт. По информации от журналиста Грэма Бэйли, руководство «чаек» хочет вознаградить 25-летнего японца за его выступления в нынешнем сезоне.

В данный момент Митома зарабатывает в «Брайтоне» всего 588 тысяч евро в неделю и занимает двадцатое место в зарплатной ведомости клуба. Руководство осознаёт, что это несправедливо, поэтому хочет дать футболисту новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

На счету Митомы 6 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше АПЛ. Контракт японца с «Брайтоном» истекает летом 2025 года, в его услугах заинтересованы многие топ-клубы из туманного альбиона.