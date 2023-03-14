Действующий контракт форварда Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. В сложившейся ситуации лондонскому клубу выгоднее продать своего лидера летом, чем потерять через год бесплатно.

В последние годы Гарри Кейн хотел сменить клубную прописку и отправиться в погоню за трофеями (со «шпорами» он до сих пор ничего не выиграл). Казалось бы, ближайшим летом позиция Кейна перед его клубом в переговорах может быть сильной на фоне истекающего контракта. Но форвард может принять неожиданное решение и продлить контракт с «Тоттенхэмом». Как сообщает TodoFichajes, 29-летний футболист сейчас обдумывает такой вариант.

Слухи связывают Гарри Кейна с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».