Два топ-нападающих - на прицеле «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», отказавшийся от борьбы за нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сконцентрировал свое внимание на подписании двух центрфорвардов.

Как сообщает ESPN, в шорт-листе «красных дьяволов» находятся Виктор Осимхен, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», а также нападающий еще одного представителя Серии А - туринского «Ювентуса» - Душан Влахович.

Стоимость нигерийца оценивается в 70 миллионов евро, а серба – в 80 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 22 поединка, забил 19 голов и отдал четыре ассиста. На счету Влаховича восемь голов и две результативные передачи в 17 встречах.