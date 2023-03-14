«Манчестер Сити» может усилиться игроком «Наполи»

Корейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу. На Туманном Альбионе интерес к 26-летнему азиату проявляет «Манчестер Сити».

Как сообщает Todofichajes, английский топ-клуб рассматривает кандидатуру Джэ в качестве альтернативы хорвату Йошко Гвардиолу из «РБ Лейпцига». Трансферная стоимость корейца оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ким Мин принял участие в 25 поединках, забил два гола, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.

Контракт защитника с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года.