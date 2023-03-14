«Манчестер Юнайтед» и «Челси» нашли усиление в топ-клубе Бундеслиги

Страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель попал в сферу интересов двух топ-представителей английского чемпионата. Об этом сообщил инсайдер Патрик Бергер.

В споре за 25-летнего швейцарского голкипера сойдутся лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Сам же Кобель хотел бы провести еще один сезон в составе «Боруссии».

Грегор выступает за «шмелей» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 25 поединках, в которых пропустил 22 мяча. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.