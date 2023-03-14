«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны» с ценником 90 млн евро

18-летний полузащитник Гави, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно данным портала Goal.com, оформить трансфер перспективного футболиста хочет «Манчестер Сити». В споре за игрока «горожане» столкнутся с конкуренцией со стороны другого английского гранда – «Ливерпуля».

Transfermarkt оценивает стоимость Гави в 90 миллионов евро. Срок действующего трудового договора хавбека с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги хавбек провел 24 поединка, забил один гол и сделал две результативные передачи.