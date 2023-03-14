Варан отреагировал на дисквалификацию Каземиро

Защитник и капитан «МЮ» Рафаэль Варан отреагировал на наказание одного из лидеров команды Каземиро. Бразильского полузащитника дисквалифицировали на четыре игры.

«Каземиро – очень важный футболист для нас. Он вносит баланс в игру команды. Но у нас есть и другие игроки, поэтому мы готовы сражаться дальше. Его дисквалификация огорчает, но это часть футбола. Мы должны сконцентрироваться на следующих матчах», - передает слова француза портал Goal.com.

Напомним, что Каземиро получил красную карточку в поединке против «Саутгемптона» (0:0).

В текущем сезоне АПЛ 31-летний бразилец сыграл 19 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.