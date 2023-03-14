«Ливерпуль» оценил Салаха - на форварда претендует «ПСЖ»

Египетский нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Руководство мерсисайдского топ-клуба определилось с суммой, за которую готово продать своего лидера.

Согласно данным The Mirror, английский клуб повесил ценник на форварда, который составляет 80 миллионов евро. Одним из возможных покупателей на Салаха считается французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед провел 26 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Срок действующего контракта 30-летнего игрока с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.