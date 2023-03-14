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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Георге Хаджи: «У меня были две возможности поиграть в АПЛ, жаль, что не использовал их»

14 Марта 2023 • 09:06 Комментировать

Бывшая звезда румынского футбола Георге Хаджи, один из главных героев американского чемпионата мира в 1994 году, после того Мундиаля получил приглашение в «Барселону», хотя толком так и не заиграл там - скорее, из-за общего кризиса команды в сезоне 1994/1995, когда она после череды сплошных успехов осталась без трофеев и даже без медалей, чем в силу своих проблем. Успел Хаджи поиграть также и в мадридском «Реале» - хорошие клубы, как видите. А вот в АПЛ не успел - о чем жалеет.

- У меня были две возможности поиграть в АПЛ, контакты с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», но я не использовал их. Я уважаю Англию. Уверен, фанам понравился бы мой стиль, - цитирует слова Хаджи BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Барселона Георге Хаджи
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