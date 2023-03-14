Варан вспомнил о поражении «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вспомнил о разгромном поражении от «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Матч состоялся на «Энфилде» и завершился разгромным фиаско «красных дьяволов» со счетом 0:7.

«Было огромное разочарование, но я рад, что у нашей команды выработался правильный менталитет. Мы бьемся друг за друга. Пытаемся улучшить игру в обороне. Если забыть об этом поражении, то у нас хороший отрезок. Положительные результаты повышают уверенность. У «МЮ» есть менталитет победителей», - цитирует Варана Daily Mail.

Следующий матч «МЮ» проведет в Лиге Европы против «Бетиса». Игра состоится 16 марта.