Тен Хаг нашёл нового форварда для «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг нашел нового нападающего для своей команды. Согласно информации Calciomercato, в поле зрения нидерландского специалиста находится центрфорвард менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам.

Манкунианцы предпримут попытку подписать французского голеадора в летнее трансферное окно. По мнению тен Хага, Маркус идеально подойдет под стиль «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 25-летний нападающий сыграл 23 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «Боруссией» истекает грядущим летом.