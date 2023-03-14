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Миланские гранды нацелились на форварда «Арсенала»

14 Марта 2023 • 08:16 Комментировать

21-летний нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий в этом сезоне на правах аренды за французский «Реймс», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, интерес к футболисту проявляют два топ-клуба Серии А. Речь идет о миланском «Интере» и «Милане». Оба клуба попытаются подписать форварда в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Фоларин принял участие в 28 поединках за «Реймс». Форвард отметился 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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