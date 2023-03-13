Английский «Брайтон» объявил о продлении контракта полузащитника Адама Лалланы.

Новый договор 34-летнего футболиста рассчитан до июня 2024 года, о чём сообщила пресс-служба «чаек». Ранее стало известно, что в продолжении сотрудничества с хавбеком заинтересован лично главный тренер команды Роберто де Дзерби.

Адам Лаллана защищает цвета «Брайтона» с 2020 года. Прежде он на протяжении шести лет выступал за «Ливерпуль». В общей сложности в активе опытного игрока четыре забитых мяча и три результативные передачи в 74 поединках за «Брайтон» во всех соревнованиях. В текущей кампании Лаллана появился на поле 18 раз, отметившись тремя голами и одним ассистом.