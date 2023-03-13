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Лаллана подписал новый контракт с «Брайтоном» официально

13 Марта 2023 • 22:01 Комментировать
Брайтон
...
Кристал Пэлас
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15.03 22:30

Английский «Брайтон» объявил о продлении контракта полузащитника Адама Лалланы.

Новый договор 34-летнего футболиста рассчитан до июня 2024 года, о чём сообщила пресс-служба «чаек». Ранее стало известно, что в продолжении сотрудничества с хавбеком заинтересован лично главный тренер команды Роберто де Дзерби.

Адам Лаллана защищает цвета «Брайтона» с 2020 года. Прежде он на протяжении шести лет выступал за «Ливерпуль». В общей сложности в активе опытного игрока четыре забитых мяча и три результативные передачи в 74 поединках за «Брайтон» во всех соревнованиях. В текущей кампании Лаллана появился на поле 18 раз, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Адам Лаллана
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