Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку по завершению нынешнего сезона. Действующий контракт ивуарийца истекает, то есть 30-летний футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Daily Mail, Уилфрид Заха получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Иттихад» готов платить ивуарийскому футболисту 200 тысяч фунтов (226 тысяч евро) в неделю.

Уилфрид Заха пока что никогда не выступал за пределами Англии. За «Кристал Пэлас» форвард провёл 452 матча, в которых забил 89 голов и отдал 76 результативных передач на партнёров.