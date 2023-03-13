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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Заха получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

13 Марта 2023 • 19:12 Комментировать

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку по завершению нынешнего сезона. Действующий контракт ивуарийца истекает, то есть 30-летний футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Daily Mail, Уилфрид Заха получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Иттихад» готов платить ивуарийскому футболисту 200 тысяч фунтов (226 тысяч евро) в неделю.

Уилфрид Заха пока что никогда не выступал за пределами Англии. За «Кристал Пэлас» форвард провёл 452 матча, в которых забил 89 голов и отдал 76 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Аль-Иттихад Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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