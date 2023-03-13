​Эмилиано Мартинес может перейти в топ-клуб АПЛ

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес в летнее трансферное окно может пойти на повышение. Как сообщает TyC Sports, предложение 30-летнему аргентинцу может сделать «Тоттенхэм». Лондонский клуб как раз ищет вратаря, который в долгосрочной перспективе заменил бы Уго Льориса.

Эмилиано Мартинес обратил на себя внимание всего мира на мундиале в Катаре. Аргентинец был признан лучшим голкипером турнира.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эмилиано Мартинеса в 28 миллионов евро. В действительности сумма трансфера может оказаться более высокой.