Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых посещаемых футбольных арен, на которых играют свои домашние матчи клубы из пяти сильнейших чемпионатов Европы – учитывались команды АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги 1 и Серии А.

На первом месте разместилась арена «Барселоны» - «Камп Ноу», её средняя посещаемость в текущем сезоне – 81 969 человек. На втором месте идёт «Сигнал Идуна Парк» - арена дортмундской «Боруссии». Её в среднем посещают каждый матч 80 450 человек. На третьем месте с заметным отставанием идёт «Алянц Арена» в Мюнхене, на которой играет свои матчи «Бавария» - 75 005 человек в среднем на каждом матче.

Четвёртое место у «Олд Траффорда» - арены «Манчестер Юнайтед» - 73 167 зрителей на каждом матче. Замыкает пятёрку арена «Милана» - «Сан-Сиро» - 71 133. Чуть меньше ходят на этот же стадион на матчи «Интера» - 68 694 человека.

На седьмом месте неожиданно оказалась «Фельтинс Арена» - стадион аутсайдера Бундеслиги – «Шальке». Посмотреть на игры своей любимой команды в среднем приходят 60 881 человек.