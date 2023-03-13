​Мойес может остаться в «Вест Хэме» даже в случае вылета в Чемпионшип

Дэвид Мойес может сохранить за собой должность главного тренера «Вест Хэма» даже в случае вылета команды из Премьер-лиги в Чемпионшип. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Star.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Молотобойцы» не находятся в зоне вылета только за счёт перевеса над «Борнмутом» в плане разности мячей.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт 16 марта – против кипрского АЕКа в рамках 1/8 финала Лиги конференций.

Отметим, что Дэвид Мойес во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм» в конце 2019 года.