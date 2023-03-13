​Де Брёйне встал на защиту Холанна

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне встал на защиту нападающего Эрлинга Холанна, который в последнее время стал забивать значительно меньше. Так, норвежец отличился всего тремя забитыми мячами в девяти последних играх.

«Сезон всегда делится на первую и вторую часть. Во второй части сложнее – команды лучше организованы, лучше подготовлены. Я не чувствую, что мы должны как-то жаловаться на показатели Холанна», - сказал де Брёйне в ходе понедельничной пресс-конференции.

Во вторник, 14 марта, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».